LIVE Paolini-Yuan 6-1 4-5 Roland Garros 2025 in DIRETTA | la cinese serve per il set

Segui la diretta di Paolini e Yuan nel match del Roland Garros 2025! La cinese è al servizio per chiudere il set, con tre set point in favore. In attesa del terzo match tra Musetti e Hanfmann, previsto per le 12.00, e della sfida Sonego-Shelton alle 20.15, ogni colpo conta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e non perderti nemmeno un momento!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HANFMANN (3° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-SHELTON DALLE 20.15 40-0 Tre set point Yuan. Servizio e dritto all’incrocio dell’asiatica, che tira solo vincenti. 30-0 Rovescio sulla linea e dritto vincente della cinese. 15-0 Dritto in cross terrificante di Yuan. 4-5 Game Paolini. Con un ottimo lungolinea di rovescio l’azzurra tiene la battuta, ma dopo il cambio di campo Yuan servirà per il set. 40-0 Splendido dritto lungolinea vincente di Jasmine. 30-0 Fuori misura il rovescio dell’asiatica. 15-0 Out il dritto di Yuan... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Yuan 6-1 4-5, Roland Garros 2025 in DIRETTA: la cinese serve per il set

