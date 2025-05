LIVE Paolini-Yuan 6-1 1-2 Roland Garros 2025 in DIRETTA | reazione della cinese

Segui la diretta della storica sfida di Roland Garros 2025, dove Paolini affronta la cinese nel 3° match di oggi. Le emozioni sono già palpabili, con reazioni intense in campo. Clicca qui per aggiornamenti in tempo reale e non perdere neppure un punto delle sfide di Musetti-Hanfmann e Sonego-Shelton. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di tennis!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HANFMANN (3° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-SHELTON DALLE 20.15 30-15 Finalmente Paolini torna a spingere chiudendo con il dritto incrociato. 30-0 Dritto inside in pesante della cinese, che ora sta alzando il proprio livello. 15-0 Il nastro trattiene il recupero di rovescio di Jasmine. 2-1 Break Yuan. Scappa via il rovescio dell’azzurra, che cede il servizio. 15-40 Due palle break Yuan. Arriva anche il doppio fallo della campionessa di Roma. 15-30 Termina out il rovescio incrociato di Paolini. 15-15 Servizio e dritto in contropiede a bersaglio per Jasmine... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Yuan 6-1 1-2, Roland Garros 2025 in DIRETTA: reazione della cinese

