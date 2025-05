LIVE Musetti-Hanfmann Roland Garros 2025 in DIRETTA | tra pochi minuti l’esordio del n 8 del seeding!

Tra pochi minuti, Lorenzo Musetti si prepara all'esordio al Roland Garros 2025, sotto gli occhi di tutto il pubblico. Segui in diretta gli aggiornamenti e le partite in corso, tra cui il match di Paolini e Yuan e la sfida di Sonego. Resta con noi per vivere ogni momento di questa emozionante giornata di tennis!

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:00 CHIUDE ZHENG! Tra pochi minuti Lorenzo MUSETTI in campo nella partita d’esordio al Roland Garros! LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-YUAN (4° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-SHELTON DALLE 20.15 14:15 Zheng-Pavlyuchenkova 6-4! Poi MUSETTI! 13:05 Esordio pulito per la n.1 del mondo Aryna Sabalenka, ora Zheng -Pavlyuchenkova: poi toccherà a MUSETTI! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’esordio al Roland Garros 2025 di Lorenzo MUSETTI, testa di serie n.8 dello Slam parigino opposto al tedesco Yannick Hanfmann. Partiamo dai precedenti, che sono in parità: a dire il vero, se si considera anche il primo incontro tra i due, molto datato e al challenger di Todi, il tedesco è avanti e ha anche vinto l’ultimo, al Masters 1000 di Madrid nel 2023... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Hanfmann, Roland Garros 2025 in DIRETTA: tra pochi minuti l’esordio del n.8 del seeding!

