LIVE Musetti-Hanfmann Roland Garros 2025 in DIRETTA | occhio al qualificato tedesco

Lorenzo Musetti, testa di serie n.8, esordisce a Roland Garros 2025 contro il qualificato tedesco Yannick Hanfmann. I precedenti tra i due sono in paritĂ . Segui in diretta l'incontro e gli aggiornamenti su OA Sport. Attenzione anche al talento tedesco, che potrebbe creare problemi a Musetti. Restate sintonizzati per tutte le news live dal torneo parigino.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'esordio al Roland Garros 2025 di Lorenzo MUSETTI, testa di serie n.8 dello Slam parigino opposto al tedesco Yannick Hanfmann. Partiamo dai precedenti, che sono in parità: a dire il vero, se si considera anche il primo incontro tra i due, molto datato e al challenger di Todi, il tedesco è avanti e ha anche vinto l'ultimo, al Masters 1000 di Madrid nel 2023. C'è quindi da fare particolare attenzione all'istrionico, e altresì qualificato giocatore originario di Karlsruhe (GER).

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l'elenco completo

In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

Roland Garros, Errani eliminata: "Finisce la mia carriera nel singolare"

Sara Errani si è ufficialmente congedata dal singolare al Roland Garros, segnando la fine della sua carriera in questa disciplina.

Musetti prosegue la rincorsa alla top8 verso il Roland Garros. E c'è Djokovic nel mirino…

Lorenzo Musetti sta vivendo un momento straordinario nella sua carriera, con la rincorsa alla top 8 del ranking ATP che si intensifica in vista del Roland Garros.

Lorenzo Musetti esordio al Roland Garros 2025

Domenica 25 maggio, per il tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2025 di tennis, scenderà in campo Lorenzo Musetti, numero 8 del seeding

L'ingresso in top 10, il best ranking (lunedì sarà n. 7) e l'attesa per il secondogenito. Un momento straordinario dentro e fuori dal campo per Musetti, come sottolineato dall'azzurro alla vigilia del