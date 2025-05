LIVE Musetti-Hanfmann Roland Garros 2025 in DIRETTA | giocatori in campo inizia il torneo del mago di Carrara!

Segui in diretta il live del torneo Roland Garros 2025, con protagonisti i migliori giocatori in campo. Dai match emozionanti ai talenti emergenti, l'evento promette spettacolo. Resta aggiornato sulle sfide più attese e sulle sensazioni di carrara, dove il mago del tennis sfida i grandi. Clicca qui per non perdere neanche un istante di questa straordinaria avventura tennistica!

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:19 Tedesco che ha un gioco molto vario e imprevedibile, con le smorzata che di solito la fanno da padrone. Giocatori in campo! 15:08 Azzurro che difende i 200 punti degli ottavi del 2024, quando si arrese a Nole Djokovic in 5 set e al ‘canto del gallo’ visto che la partita si concluse intorno alle 4 di notte. Quest’anno il cammino non pare essere improbo, quantomeno fino al 3° round. 15:05 Esordio che nasconde insidie. L’azzurro è sotto nei precedenti, e il tedesco è uscito vincitore da 3 partite di qualificazione nel secondo Slam dell’anno, oltre ad essere un giocatore istrionico e veramente imprevedibile... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Hanfmann, Roland Garros 2025 in DIRETTA: giocatori in campo, inizia il torneo del mago di Carrara!

Lorenzo Musetti, testa di serie n.8, esordisce a Roland Garros 2025 contro il qualificato tedesco Yannick Hanfmann.

Live Roland Garros 2025: Sonego sfiderà Shelton nel primo turno, con grande attesa per le scintille e il drama.

Live da Roland Garros 2025, debutto di Jasmine Paolini contro Yuan Yue nel primo turno. La partita nasconde insidie per l'azzurra, che ha già vinto entrambi i confronti diretti precedenti.

