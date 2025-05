LIVE Musetti-Hanfmann 7-5 6-2 6-0 Roland Garros 2025 in DIRETTA | l’azzurro risolve un esordio complicato senza offrire palle break!

Lorenzo Musetti trionfa nel suo esordio al Roland Garros 2025, superando un inizio complicato senza concedere palle break. La tensione è alta, ma il talentuoso azzurro si mostra determinato e chiude il match con sicurezza. Rimanete sintonizzati per gli aggiornamenti sulla partita di Sonego contro Shelton, in programma alle 20:30, e per l'ingresso in campo di Jasmine Paolini sul Lenglen.

17:53 Adesso quindi la sfida contro, presumibilmente, Daniel Elahi Galan (COL) che è avanti per 2 set a 0 contro la WC locale Royer (FRA). In ogni caso, sarà un secondo turno morbido. L'importante era però riuscire a domare un esordio complicato. 17:52 Il 66% di prime in campo per Musetti, che ha raccolto un ottimo 83% di punti con la prima e il 63% sulla seconda...

Basket B nazionale / Play off: a Treviglio in gara-1 Jesi sconfitta 75-62

Martedì 13 maggio, alle ore 20:30, si svolgerà gara-2 tra Jesi e Treviglio, con la squadra di casa desiderosa di recuperare dopo la sconfitta di gara-1, terminata 75-62.

Terna, ok assemblea a bilancio 2024 (99,47%), dividendo 39,62 cent (payout 75%); via libera a Piano 2025-2029 e buyback

L'assemblea degli azionisti di Terna, gestore delle reti di trasmissione elettrica quotato su Euronext Milan, ha approvato con oltre il 99% dei voti il bilancio 2024, dividendo di 3,962 centesimi, e le politiche di buyback e remunerazione.

Stevie Wonder compie 75 anni, genio della soul music che ha dato voce al futuro

Oggi Stevie Wonder celebra il suo 75° compleanno, un'icona della soul music che ha saputo dare voce al futuro.