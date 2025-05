LIVE Musetti-Hanfmann 7-5 6-2 1-0 Roland Garros 2025 in DIRETTA | c’è il 3 break consecutivo del toscano

Siamo in diretta dal Roland Garros 2025, dove l'azzurro sta regalando emozioni incredibili! Hanfmann è sotto pressione con ben tre break consecutivi del toscano. Il punteggio è 30-30 e il pubblico esplode per un colpo spettacolare: un lungoriga che lascia senza parole. Segui con noi l'andamento di questo match avvincente e clicca per restare aggiornato su ogni punto!

30-30 Prima vincente Hanfmann. 15-30 VIENE GIU LO CHATRIER! Ce l'ha fatta l'azzurro! CHE COLPOOOO! Pazzesco! In corsa, sembrava non arrivasse sulla stop volley di Hanfmann, non solo arriva: gioca un lungoriga di polso al pelo del secondo rimbalzo. Vincente del torneo, di già! 15-15 Doppio fallo (3°) di Hanfmann. 15-0 Meraviglioso arcobaleno di rovescio di Hanfmann. 2-0 A zero tiene la battuta l'azzurro. Di nuovo! 40-0 Benissimo con il cross di dritto Musetti. Al servizio non rischia più nulla da un po'. 30-0 Largo il dritto difensivo di Hanfmann. 15-0 Servizio vincente al corpo Musetti...