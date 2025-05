LIVE Musetti-Hanfmann 0-1 Roland Garros 2025 in DIRETTA | iniziato il torneo del mago!

Segui in diretta il torneo di Roland Garros 2025 con Musetti e Hanfmann. Aggiornamenti continui su ogni punto, con scambi emozionanti e colpi magistrali. Resta con noi per vivere ogni momento di questa appassionante sfida mentre il torneo del mago prende vita sul campo. Clicca per aggiornamenti costanti e non perdere nemmeno un colpo di questa affascinante partita!

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Favolosa, la smorzata di rovescio. Tocca terra e muore con il taglio esterno. Magico! 30-0 Con il dritto muove il gioco e fa punto Hanfmann. 15-0 Fuori il dritto in palleggio, di metri, del toscano. 1-1 Meravigliosa smorzata di rovescio Musetti. 40-0 Servizio a segno al centro. 30-0 Servizio in kick e smorzata seguita dal passante vincente. 15-0 Servizio esterno vincente Musetti. 0-1 Ed eccola, come dicevamo, la prima smorzata del match di Hanfmann. Il lob al volo sulla riga dà il punto al teutonico. 40-30 Si allarga il dritto in palleggio carico di Musetti... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Hanfmann 0-1, Roland Garros 2025 in DIRETTA: iniziato il torneo del mago!

