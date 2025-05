LIVE MotoGP GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | Quartararo tradito dalla moto comanda Bezzecchi! Out Bagnaia

Segui in diretta il Gran Premio di Gran Bretagna 2025 di MotoGP, con protagonisti Bezzecchi in fuga, Marini in rimonta e un Quartararo tradito dalla moto. È un GP emozionante, ricco di colpi di scena e battaglie intense. Non perderti aggiornamenti in tempo reale, classifiche e gli ultimi sviluppi della corsa. Clicca qui per tornare alla diretta e vivere ogni istante di questa emozionante gara.

-2 giri: Marini è ottavo e punta Miller. Il pesarese sta disputando davvero una gara di spessore. -2 giri: Bezzecchi sempre più in fuga! 4.4 su Zarco che ora vede Marquez a 1.3. Lo spagnolo si avvicina. -3 giri: Acosta passa Miller che era appena stato ripassato da Alex Marquez! Succede di tutto a Silverstone! Che gara!!!!!! -3 giri: Acosta si appiccia ad Alex che viene risorpasato da Miller! -3 giri: Bezzecchi continua a spingere e sogna la vittoria. Il riminese comanda con un margine di vantaggio di 3.9 su Zarco, quindi terzo Marc Marquez a 5...

