LIVE MotoGP GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | Quartararo in fuga Marquez perde posizioni Bagnaia cade e si dispera

Segui in diretta il Gran Premio di Gran Bretagna 2025 di MotoGP, con Quartararo in fuga e Marquez che perde terreno. Cadute e sorpassi infiammano la corsa, mentre Bagnaia si dispera per una brutta caduta. Rimani aggiornato sulle urgenti emozioni di questa gara spettacolare e non perderti le ultime live coverage!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 ALLE 15.00 -13 giri: Bezzecchi ha compiuto una staccata perfetta alla Stowe per passare Miller, lo stesso ha fatto Zarco pochi metri più tardi, intanto Morbidelli passa Alex Marquez ed è quinto! -14 giri: eccola quaaaaaaaa! Bezzecchi passa Miller!!!!!!! -14 giri: Bezzecchi è scatenato e si porta in scia a Miller per il secondo posto! Zarco non lo molla però. -14 giri: difficile capire cosa sia successo alle GP25 ufficiali in quei 2 giri. Al netto della caduta di Bagnaia sembrava non stessero in pista! Intanto Quartararo aumenta a 4... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: Quartararo in fuga, Marquez perde posizioni, Bagnaia cade e si dispera

Benvenuti alla diretta live del GP di Gran Bretagna 2025 a Silverstone, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP.

