LIVE MotoGP GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | Bezzecchi re di Silverstone! Out Bagnaia Marc Marquez 3 scappa in classifica

Segui in diretta il GP di Gran Bretagna 2025 di MotoGP, con Bezzecchi incoronato re di Silverstone e Bagnaia in difficoltà. Marc Marquez si mette in luce, salendo in classifica. Resta aggiornato cliccando qui per la diretta e non perdere tutte le emozioni di questa emozionante domenica di motociclismo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 ALLE 15.00 15.16 La domenica della MotoGP si chiude qui. Grazie per la cortese attenzione, ci rivediamo tra poco con la Moto3. Grazie e buon proseguimento di giornata! 15.14 Ennesima giornata nera per Pecco Bagnaia che, dopo un buon inizio, crolla di prestazioni e dopo diversi giri in affanno, cade alla Luffield e sprofonda nella crisi nera. Marc Marquez fa il massimo dopo la crisi di metà gara, centra il terzo posto e scappa in classifica generale. 15.13 Successo splendido per Marco Bezzecchi che torna a vincere in MotoGP, non gli capitava dall’India 2023... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: Bezzecchi re di Silverstone! Out Bagnaia, Marc Marquez 3° scappa in classifica

Benvenuti alla diretta live del GP di Gran Bretagna 2025 a Silverstone, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP.

