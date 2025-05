LIVE Motocross GP Francia 2025 MX2 in DIRETTA | tra poco il via di gara-1!

Benvenuti alla diretta del Motocross GP Francia 2025 MX2! Tra poco prenderà il via Gara 1, con Andrea Adamo come grande favorito dopo la vittoria in qualifica. Rimanete aggiornati per tutte le emozioni di questa avvincente competizione, con sfide appassionanti tra i migliori piloti. Cliccate per seguire in tempo reale e vivere ogni sorpasso e percorso di questa emozionante gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.59 Nella gara di qualifica, Andrea Adamo si è imposto con una straordinaria prestazione. 12.55 Adamo è il grande favorito per il GP ma dovrà stare attento al pilota di casa Benistant. 12.52 Buongiorno e benvenuti alla diretta di gara-1 di MX2 in scena al GP di Francia. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MX2, GP Francia 2025, Andrea Adamo punta alla vittoria. Nella gara di qualifica di MX2 grandissimo assolo per il siciliano Andrea Adamo che non sbagliato praticamente niente fin dallo start. Suo l’holeshot, ma anche il giro veloce e la qualifica interamente corsa guidando il gruppo senza mai avere delle sbavature... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Motocross, GP Francia 2025 MX2 in DIRETTA: tra poco il via di gara-1!

