LIVE Moto2 GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | Senna Agius conquista Silverstone Vietti sesto in rimonta

Segui la live del GP di Moto2 a Silverstone 2025: Senna Agius conquista la sua prima vittoria in classe, mentre Vietti chiude in sesta posizione grazie a una fantastica rimonta. Resta aggiornato in tempo reale per tutte le emozioni, le classifiche e le news dal Gran Premio di Gran Bretagna. Clicca qui per vivere l’evento in diretta e non perdere neanche un attimo di questa avvincente battaglia sulla pista!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.58 Manuel Gonzalez, nonostante la caduta, rimane in testa al Mondiale. 12. 58 Prima vittoria in Moto2 per Senna Agius. 12.56 Secondo Diogo Moreira e terzo David Alonso. Solo quarto Aron Canet. Quinto Guevara, Sesto uno splendido Celestino Vietti. Canet ha provato il controsorpasso su Alonso ma i due sono andati larghi favorendo l’australiano. SENNA AGIUS VINCE!!!!!!! Ne approfitta Agius!!!! Alonso attacca Canet. Si riavvicina Agius. Sfida per la vittoria tra Alonso e Canet. Ultimo Giro!!!! -2 Canet sembra averne di più. -2 Il colombiano guadagna tanto in frenata... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Moto2, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: Senna Agius conquista Silverstone, Vietti sesto in rimonta

