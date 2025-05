LIVE Moto2 GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | Canet in testa Moreira subito dietro

Segui in diretta il GP di Moto2 2025 a Silverstone, Gran Bretagna. Canet guida il gruppo con Moreira subito dietro, mentre Alonso sorprende gli avversari con un sorpasso spettacolare. La gara è emozionante e ricca di sorpassi e rimonta. Restate aggiornati per tutte le evoluzioni in tempo reale!

-7 Alonso sorpassa i primi due!!! -7 Moreira attacca Canet ma lo spagnolo risponde. -8 Guevara si riaccoda ai primi 4. -8 Prime 4 posizioni: Canet, Moreira, Alonso, Agius. -9 Alonso ripassa Agius. -9 Fantastica rimonta di Vietti che ora è ottavo. -9 Si ricompatta nuovamente il gruppo. -10 Nessuna variazione nelle prime 2 posizioni. Moreira insegue sempre Canet. -10 Alonso passa anche Guevara, ora è terzo. -11 Alonso lo ripassa. Sfida che potrebbe far perdere terreno ai due. -11 Agius sorpassa Alonso. -11 Si ricompatta il gruppo. Cinque piloti davanti. -12 Vietti è in decima posizione.

LIVE Moto2, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: gara in tempo reale

LIVE Moto2, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: pochi minuti alla partenza

LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: Bagnaia è all’ultima chiamata a Silverstone

#TissotSprint Build-Up | 2025 British GP