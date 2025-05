LIVE Italia-Germania 1-2 Amichevole volley femminile 2025 in DIRETTA | miracolo azzurro rimontano da 11-18 a 25-19 Si va al 4 set!

Segui in diretta l'emozionante amichevole di volley femminile tra Italia e Germania, con la nazionale azzurra che compie un'impresa straordinaria rimontando da 11-18 a 25-19 nel terzo set. La partita si fa intensa e si avvia verso il quarto set con momenti di alta tensione. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA e non perderti neanche un punto di questo entusiasmante incontro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-7 Brutti errori della Germania in impostazione per due volte di fila. 8-7 Che bella la soluzione di Alsmeier. Tira giù una palla difficilissima lontanissimo dalla rete. 8-6 Primo tempo fulmineo di Sartori. 7-6 Errore di Cambi in battuta. Il 4° per l’Italia. 7-5 Riallunga Frosini. +2 Azzurre. 6-5 Ripassa nuovamente Alsmeier. Difficile tenerla se rientra in campo come nei primi due set. 6-4 Arriva altissima Alsmeier. Prova a ripartire la squadra di Bregoli. 6-3 Lunga di niente la battuta delle tedesche. 5-3 Kindermann con la pipe! 5-2 Palleggio a filo per Grozer che non può fare altro che smanacciare fuori... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Germania 1-2, Amichevole volley femminile 2025 in DIRETTA: miracolo azzurro, rimontano da 11-18 a 25-19. Si va al 4° set!

