LIVE Italia-Germania 0-2 Amichevole volley femminile 2025 in DIRETTA | le tedesche allungano vincendo anche il 2! Serve una reazione azzurra

Siamo in diretta per l'amichevole di volley femminile tra Italia e Germania, un match avvincente che vede le tedesche in vantaggio per 2-0. Dopo un avvio incoraggiante con un ace di Nervini, le azzurre devono reagire per recuperare punti. Segui con noi il terzo set, dove ogni punto sarà fondamentale per invertire la tendenza! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Weitzel in rete con il servizio. 1-2 Kindermann, palla in campo e subito in vantaggio Germania. Bella schiacciata profonda della mancina. 1-1 Missile di Weitzel in primo tempo. 1-0 Subito ACE di Nervini. Tutto pronto per il 3° set! Italia – Germania 0-2. 18-25 Chiude con l’ACE Alsmeier!! 18-24 7° punto in attacco per Alsmeier. Bellissimo pallonetto al centro della difesa. 18-23 Errore al servizio per le tedesche. 17-23 Primo tempo fulmine di Weitzel. Indifendibile. 17-22 Nervini profonda trova gli ultimi centimetri di campo. 16-22 Brutto errore in ricezione per l’Italia... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Germania 0-2, Amichevole volley femminile 2025 in DIRETTA: le tedesche allungano vincendo anche il 2°! Serve una reazione azzurra

LIVE Italia-Olanda, Amichevole volley femminile 2025 in DIRETTA: ancora una Nazionale sperimentale per Velasco

Benvenuti alla diretta della seconda sfida amichevole tra Italia e Olanda nel torneo Volley Femminile AIA Aequilibrium Cup 2025 a Modena.

LIVE Italia-Olanda, Amichevole volley femminile 2025 in DIRETTA: ancora esperimenti per Velasco

Benvenuti alla diretta della seconda sfida tra Italia e Olanda nel torneo amichevole di volley femminile AIA Aequilibrium Cup Women Elite 2025, in corso al PalaPanini di Modena.

LIVE Italia-Olanda 1-0, Amichevole volley femminile 2025 in DIRETTA: azzurre straripanti nel primo set, 25-14

Live Italia-Olanda, amichevole femminile del 2025, in diretta alle 10:00. Le Azzurre dominano il primo set con un 25-14, dimostrando grinta e talento.

