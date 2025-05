LIVE Italia-Germania 0-1 Amichevole volley femminile 2025 in DIRETTA | le tedesche vincono il primo set Al via il 2!

Segui la diretta dell'amichevole di volley femminile tra Italia e Germania del 2025! Dopo un inizio combattuto, le tedesche hanno conquistato il primo set e ora siamo pronti per il secondo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE: l'Italia mostra un muro ben posizionato, con azioni intense e difese straordinarie da entrambe le squadre. Chi prenderà il comando in questo set cruciale?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time out Germania 3-0 Passa Munarini. Il muro azzurro sembra posizionato meglio del 1° set in questo avvio. 2-0 Punto più bello fin qui. Bell’intensità e tante difese eccezionali da entrambe le parti. 1-0 Giovannini trova il nastro e il punto dopo aver centrato Grozer. Squadre in campo per il secondo set. Italia – Germania 0-1. 19-25 Muro di Cekulaev! L’Italia non passa in attacco. Il primo set finisce a favore delle tedesche. 19-24 Kindermann lunga al servizio! 18-24 Largo il tentativo di attacco di Nervini. 18-23 Grozer mostruosa a muro su Malual. Time out Germania... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Germania 0-1, Amichevole volley femminile 2025 in DIRETTA: le tedesche vincono il primo set. Al via il 2°!

