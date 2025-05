Live GP Monte Carlo in diretta | Norris parte bene e tiene la testa della corsa davanti a Leclerc e Piastri

In diretta dal GP di Monte Carlo, Norris parte ottimamente e guida davanti a Leclerc e Piastri. Bortoleto supera Antonelli, ma quest'ultimo replica prima del tunnel. L'incidente di Bortoleto contro le barriere provoca una Virtual Safety Car, con le auto che rallentano mentre si valuta la situazione. Seguite con noi gli sviluppi di questa corsa adrenalica, tra emozioni e colpi di scena.

