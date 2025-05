Live GP Monte Carlo in diretta | Norris e Leclerc al pit-stop Verstappen torna in testa

Segui in diretta il GP di Monte Carlo, con Norris e Leclerc ai pitstop e Verstappen che torna in testa. Al 51° giro, Norris effettua il secondo stop con le gomme hard, mentre Sainz cambia le medie. Al 50°, Leclerc effettua il suo secondo pitstop e riparte. La battaglia si infiamma: chi solcherà per primo il traguardo? Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e analisi di questa emozionante corsa.

51° giro - Secondo pit-stop anche per Norris (gomme hard) e primo pit-stop per Sainz che rientra con le medie 50° giro di 78 - Secondo pit-stop per Leclerc che riparte con le... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Live. GP Monte Carlo in diretta: Norris e Leclerc al pit-stop, Verstappen torna in testa

Scopri altri approfondimenti

Live. GP Monte Carlo in diretta: Leclerc tenta il colpaccio (come nel 2024) ma dovrà fare i conti con Norris

Segui in diretta il Live GP Monte Carlo, dove Leclerc punta al secondo successo consecutivo, come nel 2024.

Live. GP Monte Carlo in diretta: Norris parte bene e tiene la testa della corsa davanti a Leclerc e Piastri

In diretta dal GP di Monte Carlo, Norris parte ottimamente e guida davanti a Leclerc e Piastri. Bortoleto supera Antonelli, ma quest'ultimo replica prima del tunnel.

Live. GP Monte Carlo in diretta: Norris comanda su Leclerc e Piastri, Hamilton è settimo, Antonelli 14esimo

Segui in diretta il GP di Monte Carlo, dove Norris guida davanti a Leclerc e Piastri. Hamilton è settimo, mentre Antonelli si attesta al 14º posto.

Ne parlano su altre fonti

Live. GP Monte Carlo in diretta: Leclerc tenta il colpaccio (come nel 2024) ma dovrà fare i conti con Norris

Riporta msn.com: Mancano 10 minuti al via del GP di Monaco. Leclerc si sta mettendo il casco scambiando le ultime parole con il suo ingegnere Esattamente un anno fa, Charles Leclerc vinceva per la prima volta ...

Diretta Formula 1/ Streaming gara live video tv, orario e vincitore GP Monaco 2025 Montecarlo oggi 25 maggio

Scrive ilsussidiario.net: Diretta Formula 1 streaming gara GP Monaco 2025 Montecarlo live video tv oggi domenica 25 maggio: orario, cronaca, podio e vincitore.

F1 LIVE GP Monaco, segui la gara in diretta: Ferrari sogna a casa di Leclerc

Si legge su autosprint.corrieredellosport.it: (MONTECARLO, PRINCIPATO DI MONACO) Charles Leclerc ha sfiorato la pole position nelle qualifiche di Monaco, ottavo appuntamento della stagione 2025 della Formula 1, e ora il pilota monegasco sogna il ...

?? F1 Watchalong - MONACO GP - RACE - with Commentary & Live Timings