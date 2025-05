Live GP Monte Carlo in diretta | Norris comanda su Leclerc e Piastri Hamilton è settimo Antonelli 14esimo

Segui in diretta il GP di Monte Carlo, dove Norris guida davanti a Leclerc e Piastri. Hamilton è settimo, mentre Antonelli si attesta al 14º posto. Nella battaglia nelle retrovie, Gasly non ha urtato contro le barriere, ma contro la Red Bull di Tsunoda, appena uscito dal tunnel. La gara si accende tra sorpassi e colpi di scena sulle strette strade del Principato.

In realtà non ha urtato contro le barriere Gasly, bensì contro la Red Bull di Tsunoda che lo precedeva nelle retrovie. Il francese in uscita dal tunnel è arrivato alla staccata...

Live. GP Monte Carlo in diretta: Leclerc tenta il colpaccio (come nel 2024) ma dovrà fare i conti con Norris

Segui in diretta il Live GP Monte Carlo, dove Leclerc punta al secondo successo consecutivo, come nel 2024.

Live. GP Monte Carlo in diretta: Norris parte bene e tiene la testa della corsa davanti a Leclerc e Piastri

In diretta dal GP di Monte Carlo, Norris parte ottimamente e guida davanti a Leclerc e Piastri. Bortoleto supera Antonelli, ma quest'ultimo replica prima del tunnel.

Perché il Gp di Monte Carlo ha ancora senso

Il GP di Monte Carlo mantiene il suo fascino inalterato, tra legacy storica e atmosfera unica. Nonostante le sfide e i cambiamenti nelle monoposto, la gara continua a rappresentare l’eccellenza, il glamour e la sfida tecnica, rendendola un simbolo senza tempo nel circus della Formula 1.

