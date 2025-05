Live GP Monte Carlo in diretta | Norris cambia le gomme Leclerc diventa il leader della gara davanti a Piastri

Seguite in diretta il GP di Monte Carlo, con emozioni e cambi di leadership. Norris cambia gomme al 20°, passando alle hard, mentre Leclerc conquista la testa della corsa davanti a Piastri. Nel 19° giro, Hamilton effettua la sua sosta, passando alle medie o hard, mentre la battaglia si infiamma tra i piloti sul red carpet di Monte Carlo. Restate sintonizzati per aggiornamenti live e risultati in tempo reale!

20° giro - Norris ai box passa dalle medie alle hard, Leclerc leader della gara 19° giro - E' il turno di Hamilton fermarsi ai box. Toglie le hard e rimette un altro set di... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Live. GP Monte Carlo in diretta: Norris cambia le gomme, Leclerc diventa il leader della gara davanti a Piastri

Segui in diretta il Live GP Monte Carlo, dove Leclerc punta al secondo successo consecutivo, come nel 2024.

In diretta dal GP di Monte Carlo, Norris parte ottimamente e guida davanti a Leclerc e Piastri. Bortoleto supera Antonelli, ma quest'ultimo replica prima del tunnel.

Segui in diretta il GP di Monte Carlo, dove Norris guida davanti a Leclerc e Piastri. Hamilton è settimo, mentre Antonelli si attesta al 14º posto.

Lo riporta msn.com: 2° giro - Già ai box Tsunoda Gasly e Bearman. Problemi per Bearman in corsia box Norris parte bene e Leclerc deve accodarsi, Verstappen tenta ...

Riporta msn.com: Diretta GP Monaco – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Monte Carlo ...

Segnala ilsussidiario.net: Diretta Formula 1 streaming gara GP Monaco 2025 Montecarlo live video tv oggi domenica 25 maggio: orario, cronaca, podio e vincitore.

