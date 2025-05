Live GP Monte Carlo in diretta | Leclerc tenta il colpaccio come nel 2024 ma dovrà fare i conti con Norris

Segui in diretta il Live GP Monte Carlo, dove Leclerc punta al secondo successo consecutivo, come nel 2024. Dopo la vittoria di un anno fa sul suo circuito di casa, il pilota Ferrari affronta oggi Norris, pronto a sfidarlo sul tracciato storico di Monte Carlo e tentare il colpaccio ancora una volta. La corsa è aperta, e l’emozione è alle stelle!

Esattamente un anno fa, Charles Leclerc vinceva per la prima volta il Gran Premio di casa, quello di Monte Carlo dove lui è nato e tuttora ci vive. Oggi è alla caccia del secondo...

Perché il Gp di Monte Carlo ha ancora senso

Il GP di Monte Carlo mantiene il suo fascino inalterato, tra legacy storica e atmosfera unica. Nonostante le sfide e i cambiamenti nelle monoposto, la gara continua a rappresentare l’eccellenza, il glamour e la sfida tecnica, rendendola un simbolo senza tempo nel circus della Formula 1.

Foo Fighters: il grande ritorno live il 4 ottobre al GP di Singapore

I Foo Fighters sono pronti a tornare sul palco! Il 4 ottobre 2025, la leggendaria band guidata da Dave Grohl si esibirà al Formula 1 Singapore Grand Prix, segnando il loro attesissimo ritorno dal concerto di settembre 2024.

LIVE F1, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: Piastri e Norris davanti a tutti nella FP2, Ferrari meglio sul passo gara

Siamo in diretta dal GP dell'Emilia Romagna 2025, dove Piastri e Norris dominano nella FP2. La Ferrari mostra un buon passo gara, mentre i piloti si preparano a prove di partenza.

