LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | tappa accesa del Toro risponde immediatamente a Bernal!

Segui in diretta la tappa di oggi del Giro d’Italia 2025, con un’atmosfera scoppiettante tra Bernal e il rispondere immediato di del Toro. Gli e ultimi aggiornamenti mostrano distacchi convincenti, mentre mancano circa 80 km al traguardo. Rimani sintonizzato per scoprire le strategie dei favoriti e la classifica aggiornata in tempo reale. Clicca qui per vivere l’azione e non perdere nessun dettaglio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 14.59 Cambiano velocemente i distacchi tra i drappelli. Gli inseguitori pagano 28” da Frigo, il gruppo di del Toro 38”. A 51” invece un gruppone di 16 atleti, tra cui Roglic, Yates, Tiberi e Ayuso. 14.58 80 km al termine, corsa che si è infiammata sul Monte Grappa. 14.55 Mario Frigo della Israel – Premier Tech si mette al comando. 10” di vantaggio su un gruppo di 24 ciclisti. 14.53 In corso una lunga discesa, la quale porterà alla salita di Enego posta al km 185. 14.50 Meno di 90 km alla corsa, il gruppo di testa è ora formato da 25 corridori... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tappa accesa, del Toro risponde immediatamente a Bernal!

Articoli recenti che potrebbero piacerti

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tutto pronto per il via

Benvenuti alla diretta live della tappa odierna del Giro d'Italia 2025! Oggi si corre la frazione più lunga dell'edizione numero 108, con 227 km da Potenza a Napoli.

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: pericolo ventagli nella Alberobello-Lecce

Buongiorno a tutti gli appassionati! Siamo pronti per vivere in diretta la quarta tappa del Giro d’Italia 2025, che oggi ci porta ad Alberobello, Lecce.

Se ne parla anche su altri siti

Diretta Live giro d'Italia 15esima tappa Fiume Veneto-Asiago: Monte Grappa e le tantissime salite

Da sport.virgilio.it: Diretta Live della 15 esima tappa del giro d'Italia. Tra i favoriti ci sono Ayuso e Isaac Del Toro; Ciccone, invece, si è ritirato dopo la caduta di ieri.

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: assaggio di Alpi con il Monte Grappa

Scrive oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quindicesima tappa del Giro d'Italia ...

LIVE Giro d'Italia, tutto sulla 15esima tappa Fiume Veneto-Asiago

Secondo gazzetta.it: Si sale in montagna, (anche) sul Monte Grappa. Altimetria, percorso e dove vederla in tv: la presentazione della nuova sfida del Giro ...

Giro d'Italia 2025 Stage 15 LIVE COMMENTARY - Can Isaac del Toro DEFEND The Maglia Rosa?