LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | tanti corridori all’attacco

Resta aggiornato sulla tappa di oggi del Giro d’Italia 2025 in diretta. Tanti corridori all’attacco, con azioni continue e tentativi di fuga. Seguici per le ultime notizie, aggiornamenti sulla classifica generale e tutte le emozioni di questa emozionante giornata di gara. CLICCA QUI per la diretta live!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 11.47 Diventa difficile portar via la fuga in questa prima parte di gara. 11.43 Si muove anche Vacek per la Lidl-Trek. Tanti gli attacchi. 11.39 Prova subito a muoversi la Lidl-Trek con Konrad. Dopo il ritiro di Giulio Ciccone cambia l’atteggiamento tattico. 11.36 PARTITA UFFICIALMENTE LA CORSA! 11.32 Corridori pronti a scattare, anche oggi ci sarà battaglia per la fuga. 11.27 Inizia il tratto di trasferimento. 11.24 Fortunatamente oggi non piove, corridori che stanno completando le operazioni in partenza. 11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tanti corridori all’attacco

Altre letture consigliate

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tutto pronto per il via

Benvenuti alla diretta live della tappa odierna del Giro d'Italia 2025! Oggi si corre la frazione più lunga dell'edizione numero 108, con 227 km da Potenza a Napoli.

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: pericolo ventagli nella Alberobello-Lecce

Buongiorno a tutti gli appassionati! Siamo pronti per vivere in diretta la quarta tappa del Giro d’Italia 2025, che oggi ci porta ad Alberobello, Lecce.

Su questo argomento da altre fonti

LIVE Giro d'Italia, tutto sulla 15esima tappa Fiume Veneto-Asiago

Come scrive gazzetta.it: Si sale in montagna, (anche) sul Monte Grappa. Altimetria, percorso e dove vederla in tv: la presentazione della nuova sfida del Giro ...

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: assaggio di Alpi con il Monte Grappa

oasport.it scrive: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quindicesima tappa del Giro d'Italia ...

DIRETTA Giro d’Italia 2025 LIVE, Quindicesima Tappa

Si legge su msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

CRASH MARRED STAGE ?? | Men's Giro d'Italia Stage 14 Race Highlights | TNT Sports Cycling