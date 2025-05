LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | problema meccanico per Juan Ayuso

Segui in tempo reale la tappa di oggi del Giro d’Italia 2025, con aggiornamenti sul problema meccanico che ha coinvolto Juan Ayuso. Resta con noi per scoprire le ultime novità, la classifica generale e le strategie degli altri corridori. Aggiorna la diretta cliccando qui e condividi con noi emozioni e spettacolari momenti di questa impegnativa corsa su strada.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 14.37 Scoccano in questo momento le tre ore di percorrenza. 14.34 Diversi corridori si stanno staccando dalla testa, come gli azzurri Filippo Fiorelli (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) e Mattia Bais (Team Polti VisitMalta). 14.31 È saltata la catena alla bici dello spagnolo. Tuttavia, il problema è stato immediatamente risolto grazie all’aiuto dell’ammiraglia. 14:29 Problema meccanico per Juan Ayuso della UAe Tea,-Emirate-XRG. 14:28 Mancano poco meno di 100 chilometri al traguardo. 14:25 La velocità media aggiornata è di 40,9 kmh... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: problema meccanico per Juan Ayuso

