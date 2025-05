LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | meno di 50 km al termine 11 gli uomini al comando

Nel live del Giro d'Italia 2025, mancano meno di 50 km al traguardo di Asiago, con 11 uomini in fuga. Segui in diretta la tappa di oggi, con aggiornamenti continui sulla classifica generale e le strategie dei big come Egan Bernal. Resta sintonizzato per scoprire se il colombiano riuscirà a ridurre il gap in classifica. CLICCA QUI per gli ultimi aggiornamenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 15.49 40 km al traguardo finale di Asiago. 15.47 Vedremo se Egan Bernal (INEOS Grenadiers) tenterà di ricucire il divario nella classifica generale. Alla vigilia della tappa odierna, il colombiano occupava la nona posizione, riportando un distacco di 3’38”. 15.45 Mentre gli uomini della INEOS Grenadiers fanno l’andatura nel plotone, il duo Verona-Garofoli conduce con 10” sugli inseguitori. 15.43 Inizia l’ascesa, strappo di Carlos Verona. Prova a rispondere Gianmarco Garofoli. 15.40 Molto probabilmente il vincitore della tappa odierna sarà uno dei correnti battistrada, dato l’amplio ritardo del gruppo degli uomini di classifica (3’30”)... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: meno di 50 km al termine, 11 gli uomini al comando

