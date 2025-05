LIVE F1 GP Monaco 2025 in DIRETTA | via al giro di formazione Sale la tensione nel Principato

Inizia il live del GP di Monaco 2025, con il giro di formazione già in corso e l'atmosfera nel Principato che si fa sempre più elettrizzante. Segui in tempo reale aggiornamenti e aggiornamenti sulle qualifiche, la fase di warm-up e il massimo dell'azione in pista. Resta con noi per vivere ogni istante di una delle gare più prestigiose e cariche di adrenalina del motorsport.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 10.40 E 14.00 15.00 Via al giro di formazione. 14.59 Verstappen e Hamilton con le hard, mentre Norris, Leclerc e Piastri con gomme medie. 14.57 Ultimi preparativi prima del via. Norris cercherà subito di chiudere la porta su Leclerc per bloccare sul nascere ogni velleità del monegasco. Charles spera in un scatto bruciante della Rossa per sorprendere Lando. 14.55 5? al giro di ricognizione. 14.53 Grande tensione in griglia, su una pista dove ogni minimo errore potrebbe costar caro. 14.50 Giornata estiva a Monaco, temperature alte e fattore da considerare nella gara... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Monaco 2025 in DIRETTA: via al giro di formazione. Sale la tensione nel Principato

Benvenuti alla diretta live del GP di Monaco 2025, un appuntamento imperdibile del Mondiale di Formula 1.

