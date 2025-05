LIVE F1 GP Monaco 2025 in DIRETTA | valzer dei pit-stop Leclerc alle spalle di Verstappen e Norris

Segui in diretta il G.P. di Monaco 2025 di Formula 1, tra pitstop spettacolari e sorpassi emozionanti. Verstappen guida ancora, con Norris e Leclerc che cercando di recuperare terreno. Aggiorna la streaming per vivere ogni istante di questa battaglia mozzafiato, visibile anche in MotoGP alle 10.40 e 14.00. Restate con noi per tutte le emozioni del circuito più glamorous del mondo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 10.40 E 14.00 23° giro78 Verstappen rimane in vetta ora, che ancora non si è fermato. Norris è secondo, Leclerc è terzo, Piastri quarto ed Hamilton quinto. 22° giro72 Spinge Leclerc nel tentativo di recuperare terreno nei confronti di Norris, ma con questa strategia rischia di perdere terrenoanche su Piastri. 21° giro78 Gara pazza, Hadjar fa la seconda sosta che rientra davanti a Lawson e smarca la soste. E’ ottavo. Rientra Piastri, ma sosta molto lenta. Mentre Leclerc in testa e Verstappen tentano una strategia diversa... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Monaco 2025 in DIRETTA: valzer dei pit-stop, Leclerc alle spalle di Verstappen e Norris

