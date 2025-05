LIVE F1 GP Monaco 2025 in DIRETTA | Norris tiene la vetta Leclerc in scia Si gioca di strategia

Segui in diretta il GP di Monaco 2025 di F1, con Norris che mantiene la vetta e Leclerc pronto a inserirsi. Strategies in corsa, sorpassi e aggiornamenti continui rendono questa corsa imperdibile. Non perdere gli aggiornamenti live, le qualifiche MotoGP alle 10:40 e la gara alle 14:00. Rimani con noi per vivere ogni momento di questo emozionante appuntamento sul circuito di Monaco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 10.40 E 14.00 12° giro78 Leclerc a 0.866 da Norris, mentre Piastri è tallonato da Verstappen, con le gomme dure. 11° giro78 Attenzione che ora Leclerc è sette decimi da Norris, mentre Piastri è a 5.500 dalla vetta. Verstappen attaccato a Piastri. 10° giro78 Norris ora ha solo 1.218 di margine su Leclerc, molto più vicino. Piastri ha rallentato ancora di più ed è a 5? da Leclerc, tallonato da Verstappen. 9° giro78 Gasly è andato a sbattere nel secondo settore e ora prova a rientrare ai box con la sospensione anteriore sinistra rotta... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Monaco 2025 in DIRETTA: Norris tiene la vetta, Leclerc in scia. Si gioca di strategia

Benvenuti alla diretta live del GP di Monaco 2025, un appuntamento imperdibile del Mondiale di Formula 1.

