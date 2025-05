LIVE F1 GP Monaco 2025 in DIRETTA | Norris comanda davanti a Leclerc 5 Hamilton dopo la prima sosta

Segui in tempo reale il GP di Monaco 2025 di Formula 1, con Norris al comando davanti a Leclerc e Hamilton dopo la prima sosta. Aggiorna la diretta per non perdere le ultime strategie e sorpassi, con racconto delle emozioni da Monte Carlo. Appuntamenti anche alle 10.40 e 14.00 con le dirette di MotoGP, mentre il 37° giro si avvicina e la corsa si anima.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 10.40 E 14.00 37° giro78 Scende a 5.994 il gap di Leclerc da Norris, che prova a recuperare. Piastri, invece, è più distante a 12.826 da Norris. 36° giro78 Norrris tiene un vantaggio di sicurezza di 6.707 su Leclerc. Piastri è a 5.723 da Leclerc, mentre Hamilton è a 9.320 da Verstappen. 35° giro78 Norris ha un margine di vantaggio di 6.474 su Leclerc. Piastri è a 11.975 dalla vetta. Verstappen ed Hamilton inseguono a 14.553 e a 22.016. 34° giro78 Leclerc ora deve affrontare un altro doppiaggio, mentre Norris vola via oltre 6? di margine... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Monaco 2025 in DIRETTA: Norris comanda davanti a Leclerc, 5° Hamilton dopo la prima sosta

