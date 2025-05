LIVE Atletica Diamond League Rabat 2025 in DIRETTA | strepitosa Battocletti seconda e primato italiano nei 3000! Folorunso e Fassinotti sul podio

Segui in diretta la Diamond League di Rabat 2025, una serata indimenticabile per l'atletica italiana! Strepitosa vittoria di Battocletti, che stabilisce un nuovo record italiano nei 3000 metri, con Folorunso e Fassinotti sul podio. Riempiamo di orgoglio i colori azzurri con prestazioni eccezionali e tanti personali! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA e non perdere nemmeno un momento di questa straordinaria competizione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.58: Per questa sera è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 21.57: Tre podi, un record italiano, diversi personali, tanti piazzamenti da finale. E’ ancora una volta una serata da sogno per l’Italia in Diamond League. Battocletti si migliora ancora sui 3000 e migliora il record italiano, Fassinotti secondo in una gara non straordinaria dell’alto, Folorunso è terza nei 400 ostacoli. Meglio di così il Golden Gala non si poteva lanciare 21.55. EL BAKKALI RESISTE MA CHE FATICA PER IL MAROCCHINO! Tempo di 8’00?70 per il padrone di casa, straordinario il tedesco Ruppert che sbriciola di quasi 15? il perconale con 8’01?49 che è il nuovo record tedesco, strappato a Kallabis, rivale di Lambruschini, terzo posto per il kenyano Serem con 8’07?47, poi Firewu e Arce 21... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Diamond League Rabat 2025 in DIRETTA: strepitosa Battocletti, seconda e primato italiano nei 3000! Folorunso e Fassinotti sul podio

Ne parlano su altre fonti

Diamond League 2025 a Rabat: italiani e italiane partecipanti, programma e dove vedere le gare · Atletica; Atletica, doppio appuntamento su Sky: Diamond League a Doha e World Tour a Tokyo; Battocletti: 3000 a Rabat a 12 giorni da Roma; Domenica sera con la Diamond League a Rabat: dove vederla in TV, preview e orari. 🔗Cosa riportano altre fonti

LIVE Atletica, Diamond League Rabat 2025 in DIRETTA: l’Italia attende Nadia Battocletti

Scrive oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa della Diamond League 2025 in ...

Atletica oggi, Diamond League Rabat 2025: orari, programma, tv, azzurri in gara

Come scrive oasport.it: Quest'oggi, domenica 26 maggio, si terrà a Rabat il quarto appuntamento stagionale della Diamond League 2025, il massimo circuito internazionale ...

LIVE Rabat, la serata della Diamond League

Secondo fidal.it: È in corso a Rabat (Marocco) la quarta tappa della Wanda Diamond League. Diretta streaming su Rai Play Sport 1 e diretta tv su Sky Sport Max.

Weber throws massive javelin throw world lead in Doha | Wanda Diamond League