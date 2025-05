LIVE Atletica Diamond League Rabat 2025 in DIRETTA | Folorunso terza nei 400 ostacoli! Fabbri non brilla attesa per Battocletti

Segui con noi la diretta della Diamond League di atletica a Rabat 2025! In evidenza, la prestazione di Folorunso, terza nei 400 ostacoli, mentre Fabbri delude le aspettative. Grande attesa per Battocletti. Podio assicurato per Fassinotti, che si trova in seconda posizione dopo tre errori a 2.28. Intanto, Koech conquista i 1500 con un ottimo tempo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA!

20.59: Podio assicurato per Fassinotti, tre errori a 2.28. Per il momento è secondo, devono ancora saltare Reath, che lo affianca e Kerr 20.58: Lo statunitense Koech in rimonta vince i 1500 in 3'31?43, secondo posto per il kenyano Cheruyot con 3'31?78, terzo il kenyano Lagat con 3'32?06, poi Habz, crollato nel finale e Essayi 20.56: Sutej supera 4.63 al primo tentativo, un errore per Bruni 20.55. Sbagliano tutti a 2.28, due errori per Fassinotti, Reath e Harrison, un errore per Kerr 20.52: Al via i 1500 maschili. Questi i protagonisti: 1 SADIKI Abdellatif (MAR) – 15 JAN 1999 – PB 3:33...

