LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2025 in DIRETTA | subito caution Andretti a muro

Segui la diretta della storica corsa delle 500 Miglia di Indianapolis 2025! Dopo un avvio emozionante, la gara è interrotta da una caution: Marco Andretti finisce contro il muro, segnando il secondo ritiro consecutivo per il pilota. Nel frattempo, PREMA continua a dominare con Shwartzman in testa. Clicca qui per aggiornare la diretta e rimanere aggiornato su tutti gli sviluppi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -194 Secondo ritiro consecutivo per Andretti a Indy. PREMA resta ovviamente al comando con Shwartzman. 19.37 Marco Andretti (Andretti Global #98) colpisce il muro dopo un contatto nelle retrovie. L’americano scende dalla macchina e lascia deluso il catino di Speedway davanti gli occhi di Mario e Michael Andretti. 19.37 Subito fuori Andretti! Prima caution della giornata. 19.35 PRONTI! Fila da tre per partire! 19.34 Due giri sono già stati compiuti, la gara è ufficialmente iniziata. Vediamo ora se la direzione gara effettuerà il side-by-side start o si procederà con le auto in fila indiana... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2025 in DIRETTA: subito caution, Andretti a muro

Altre letture consigliate

LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2025 in DIRETTA: PREMA e Shwartzman in pole. Palou ed O’Ward sognano, Penske insegue

Alla 109ª Indianapolis 500 del 2025, Prema e Schwartzman si sono qualificati in pole. Palou e O Ward ambiscono a vittoria, mentre Penske cerca il successo.

LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2025 in DIRETTA: PREMA e Shwartzman in pole. Tra poco il via

Benvenuti alla diretta della 109ma edizione delle 500 Miglia di Indianapolis! Prema e Schwartzman partiranno dalla pole position, pronti a dare il via a questa storica gara.

LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2025 in DIRETTA: attesa per la green flag. PREMA e Shwartzman in pole

Segui in diretta la storica 500 Miglia di Indianapolis 2025, con Prema e Shwartzman in pole position! L'attesa è palpabile per la green flag, mentre il team #17 della NTT IndyCar Series è pronto a fronteggiare eventuali imprevisti meteorologici, come già accaduto nel 2024.

Altre fonti ne stanno dando notizia

LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2025 in DIRETTA: PREMA e Shwartzman in pole. Palou ed O’Ward sognano, Penske insegue

Si legge su oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione Indy 500 - La storica pole di PREMA Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta ...

Diretta 500 Miglia Indianapolis 2025/ Streaming video tv: chi vince nell’ovale? (oggi 25 maggio)

Secondo ilsussidiario.net: Diretta 500 Miglia Indianapolis 2025 streaming video tv, oggi 25 maggio: orario, risultato live e vincitore della celebre corsa automobilistica.

500 Miglia di Indianapolis 2025 oggi: orario, dove vederla in tv e streaming

Riporta oasport.it: Appuntamento imperdibile quest'oggi con l'edizione 2025 della 500 Miglia di Indianapolis, prova valida per la NTT IndyCar Series. Manca sempre meno alla ...