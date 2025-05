LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2025 in DIRETTA | si infiamma la corsa! Hunter-Reay Daly Malukas e Palou protagonisti

La corsa delle 500 miglia di Indianapolis 2025 infiamma il pubblico con un incredibile duello tra Ryan Hunter-Reay, Conor Daly, Alex Palou e David Malukas. Mentre ci avviciniamo al finale, Hunter-Reay si trova in testa, ma Daly non molla la presa. Clicca qui per aggiornare la diretta e seguire ogni istante di questa emozionante sfida tra i protagonisti del motorsport!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -54 Ci avviciniamo alla fine con l’ex vincitore della corsa Hunter-Reay che duella contro Daly per il primato. Palou e Malukas seguono. -56 Hunter-Reay è virtualmente leader su Daly e Malukas. Strategia leggermente differente per il #23 dello schieramento. -57 Attenzione alla gestione del carburante. Ora diventa fondamentale centellinare ogni litro in vista dell’ultima sosta che avverrà tra una 30ina di tornate. -59 giri alla fine! La gara si è definitivamente accesa. Non ci sono davanti auto del Team Penske, solo Will Power è in azione. 140° giro200 Si infiamma la 500 Miglia di Indianapolis 2025 con Palou in lotta contro Malukas e Daly... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2025 in DIRETTA: si infiamma la corsa! Hunter-Reay, Daly, Malukas e Palou protagonisti

Su questo argomento da altre fonti

LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2025 in DIRETTA: Sato leader, nuova caution per pioggia

Riporta oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 27° giro/200 Non si fermano Rossi, Rasmussen, Ed Carpenter e DeFrancesco. Le auto citate balzano nell'ordine in ...

Diretta 500 Miglia Indianapolis 2025/ Streaming video tv: chi vince nell’ovale? (oggi 25 maggio)

Secondo ilsussidiario.net: Diretta 500 Miglia Indianapolis 2025 streaming video tv, oggi 25 maggio: orario, risultato live e vincitore della celebre corsa automobilistica.

500 Miglia di Indianapolis 2025 oggi: orario, dove vederla in tv e streaming

oasport.it scrive: Appuntamento imperdibile quest'oggi con l'edizione 2025 della 500 Miglia di Indianapolis, prova valida per la NTT IndyCar Series. Manca sempre meno alla ...

The 109th Indy 500 ?? | INDYCAR on FOX