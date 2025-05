LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2025 in DIRETTA | Sato leader nuova caution per pioggia

Segui la diretta della 500 Miglia di Indianapolis 2025! Sato è attualmente in testa, ma una nuova caution per la pioggia ha costretto i piloti a ristabilire la strategia. Siamo al 19° giro, e l'azione si fa intensa mentre O’Ward e Rosenqvist cercano di sfruttare ogni opportunità. Clicca qui per aggiornamenti in tempo reale e non perdere nemmeno un'emozione di questa leggendaria corsa!

19° giro200 Bandiera gialla per la seconda volta, altre gocce di pioggia a Indy. 18°giro200 Continua Sato a dettare il passo con la prima monoposto di Rahal. O'Ward segue il giapponese senza prendere, il messicano tiene testa a Rosenqvist e Shwartzman. 15°giro200 Gruppo in linea a Indy dopo i primi 15 passaggi. Nessuno si prende rischi dopo una partenza abbastanza concitata. Rosenqvist è terzo con la prima delle auto di Shank Racing, quarta posizione per PREMA. 13°giro200 Sato, 48enne già vincitore della Indy 500, torna quest'anno con la vettura #75 del Team Rahal...

