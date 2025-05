LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2025 in DIRETTA | riparte la gara problemi per Dixon Out McLaughlin

Siamo in diretta dalle 500 Miglia di Indianapolis 2025, un evento che segna la storia dell'automobilismo. Dopo un avvio avvincente, la gara riprende con problemi per Scott Dixon e l'uscita di McLaughlin. Al 48° giro, Takuma Sato, già due volte vincitore, torna protagonista al volante della vettura #75 RLL. Segui gli aggiornamenti in tempo reale per non perdere nemmeno un istante di questa intensa competizione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48° giro200 Takuma Sato riprende il controllo della corsa con la vettura #75 RLL. Il giapponese ha già vinto in due occasioni questa sfida, l’ex pilota di F1 non sarà al via nelle restanti prove della NTT IndyCar Series così come Helio Castroneves. 46° giro200 Harvey conduce su Sato, assoluto protagonista della prima parte della Indy500 2025. 44° giro200 Prime soste anche per Ed Carpenter, questa volta in regime di green flag. Jack Harvey prende il controllo delle operazioni. 42° giro200 Le tre vetture di Ed Carpenter si alternano in cima alla graduatoria... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2025 in DIRETTA: riparte la gara, problemi per Dixon. Out McLaughlin

