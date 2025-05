LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2025 in DIRETTA | PREMA e Shwartzman in pole Tra poco il via

Benvenuti alla diretta della 109ma edizione delle 500 Miglia di Indianapolis! Prema e Schwartzman partiranno dalla pole position, pronti a dare il via a questa storica gara. Seguiteci per aggiornamenti in tempo reale e preparatevi per un emozionante evento automobilistico. La green flag scatta alle 18.45, non perdetevi neanche un momento! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.22 Buonasera a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della 109ma edizione della 500 Miglia di Indianapolis. Green flag prevista alle 18.45 Presentazione Indy 500 – La storica pole di PREMA Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della 109ma edizione della 500 Miglia di Indianapolis, sesto evento della NTT IndyCar Series 2025. Regna l’incertezza nel leggendario catino di Speedway dopo la storica pole position per la vettura #83 PREMA Racing di Robert Shwartzman. La compagine italiana, al debutto assoluto nella serie, scatterà davanti a tutti con l’israeliano che prima del 2025 non aveva mai corso su ovale... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2025 in DIRETTA: PREMA e Shwartzman in pole. Tra poco il via

The 109th Indy 500 ?? | INDYCAR on FOX