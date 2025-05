LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2025 in DIRETTA | Palou batte Ericsson nel finale lo spagnolo regna anche a Indy!

La 500 Miglia di Indianapolis 2025 ha regalato emozioni forti, con Alex Palou che ha trionfato in un finale avvincente contro Marcus Ericsson. Lo spagnolo si riconferma il re della NTT IndyCar Series, collezionando la sua sedicesima vittoria in carriera e la seconda a Indy. Grazie per aver seguito la nostra diretta live su OA Sport, un saluto a tutti i nostri lettori!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.38 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa lunga Diretta Live della Indy500. Un saluto a tutti! 22.36 Gran finale a Palou che si conferma come il re della NTT IndyCar Series 2025. 16ma gioia per l’iberico in carriera, la seconda in due settimane a Indy dopo aver vinto nel road course. 22.33 La classifica finale della Indy500: 10 RUN Alex Palou Chip Ganassi Racing 200 P 42.451 212.008 39.995 225.026 5 28 RUN Marcus Ericsson Andretti Global 200 P 0.682 0.682 42.640 211.071 40.251 223.597 6 4 RUN David Malukas A.J. Foyt Enterprises 200 P 1... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2025 in DIRETTA: Palou batte Ericsson nel finale, lo spagnolo regna anche a Indy!

