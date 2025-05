LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2025 in DIRETTA | metà gara Hunter-Reay al comando McLaughlin e Larson out

Siamo a metà della storica corsa delle 500 Miglia di Indianapolis 2025! Ryan Hunter-Reay guida il gruppo, ma la competizione è serrata. Scopri insieme a noi gli sviluppi in tempo reale, con McLaughlin e Larson fuori dalla contesa. Clicca qui per l'aggiornamento live e segui i 100 giri già completati! Ecco la situazione attuale in classifica.

100 GIRI COMPIUTI! Metà gara, la classifica: 23 RUN Ryan Hunter-Reay Dreyer & Reinbold Racing 99 P 1:30.147 99.837 40.098 224.451 2 30 RUN Devlin DeFrancesco Rahal Letterman Lanigan Racing 99 P 0.540 0.540 1:29.998 100.002 40.482 222.323 2 24 RUN Jack Harvey Dreyer & Reinbold Racing 99 P 1.763 1.222 1:30.072 99.92 40.649 221.407 3 4 RUN David Malukas A.J. Foyt Enterprises 99 P 2.566 0.804 1:29.671 100.367 40.258 223.56 3 76 RUN Conor Daly Juncos Racing 99 P 3.026 0.460 1:29.394 100.678 40.218 223.783 3 10 RUN Alex Palou Chip Ganassi Racing 99 P 3.876 0...

