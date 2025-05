LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2025 in DIRETTA | McLaughlin e Larson out metà gara conclusa

Benvenuti alla diretta delle 500 Miglia di Indianapolis 2025! Dopo metà gara, McLaughlin e Larson sono stati costretti a ritirarsi. Ora ci prepariamo a ripartire con il 110° giro! Scopriamo insieme come si sviluppa questa avvincente competizione, mentre i piloti Ericsson, Rasmussen, Rahal e Foster si fermano prima della ripartenza. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 110° giro200 Ripartenza! Green flag. 109° giro200 Pronti per ripartire, mentre Kyle Larson prende l’elicottero e vola a Charlotte per la NASCAR Cup Series. Ericsson, Rasmussen e Rahal e Foster si fermano prima della green. 107° giro200 Green, ma subito yellow! Testacoda sfiorato in fondo alla graduatoria, torna in pista la Safety Car 107° giro200 Green flag, riprende la Indy500. 105° giro200 Ryan Hunter-Reay entra ai box prima di ripartire, Devlin DeFrancesco al comando con Rahal poi Harvey, Malukas e Daly. 102° giro200 Stiamo per ripartire, Hunter-Reay guiderà il gruppo alla green flag... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2025 in DIRETTA: McLaughlin e Larson out, metà gara conclusa

Argomenti simili trattati di recente

LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2025 in DIRETTA: PREMA e Shwartzman in pole. Palou ed O’Ward sognano, Penske insegue

Alla 109ª Indianapolis 500 del 2025, Prema e Schwartzman si sono qualificati in pole. Palou e O Ward ambiscono a vittoria, mentre Penske cerca il successo.

LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2025 in DIRETTA: PREMA e Shwartzman in pole. Tra poco il via

Benvenuti alla diretta della 109ma edizione delle 500 Miglia di Indianapolis! Prema e Schwartzman partiranno dalla pole position, pronti a dare il via a questa storica gara.

LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2025 in DIRETTA: attesa per la green flag. PREMA e Shwartzman in pole

Segui in diretta la storica 500 Miglia di Indianapolis 2025, con Prema e Shwartzman in pole position! L'attesa è palpabile per la green flag, mentre il team #17 della NTT IndyCar Series è pronto a fronteggiare eventuali imprevisti meteorologici, come già accaduto nel 2024.

Se ne parla anche su altri siti

LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2025 in DIRETTA: Sato leader, nuova caution per pioggia

Scrive oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 27° giro/200 Non si fermano Rossi, Rasmussen, Ed Carpenter e DeFrancesco. Le auto citate balzano nell'ordine in ...

Diretta 500 Miglia Indianapolis 2025/ Streaming video tv: chi vince nell’ovale? (oggi 25 maggio)

Come scrive ilsussidiario.net: Diretta 500 Miglia Indianapolis 2025 streaming video tv, oggi 25 maggio: orario, risultato live e vincitore della celebre corsa automobilistica.

500 Miglia di Indianapolis 2025 oggi: orario, dove vederla in tv e streaming

Lo riporta oasport.it: Appuntamento imperdibile quest'oggi con l'edizione 2025 della 500 Miglia di Indianapolis, prova valida per la NTT IndyCar Series. Manca sempre meno alla ...

The 109th Indy 500 ?? | INDYCAR on FOX