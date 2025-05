LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2025 in DIRETTA | McLaughlin a muro prima di partire! La gara parte

Benvenuti alla diretta delle 500 Miglia di Indianapolis 2025! La gara è ufficialmente iniziata e i primi giri sono già stati completati. McLaughlin ha avuto un contatto con il muro prima del via, mentre Dixon ha affrontato alcune difficoltà. Rimanete con noi per tutti gli aggiornamenti e scopriremo se sarà adottato il side-by-side start o il tradizionale formato in fila indiana. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.34 Due giri sono già stati compiuti, la gara è ufficialmente iniziata. Vediamo ora se la direzione gara effettuerà il side-by-side start o si procederà con le auto in fila indiana. 19.32 Problemi per Dixon che non si è toccato con McLaughlin. Il #3 di Penske ha fatto tutto da solo, tradito dalle gomme e dalla pista fredda. 19.30 McLaughlin a muro scaldando le gomme! Il neozelandese di Penske ha perso il controllo della propria Chevy prima di entrare in curva 1 19.29 CONTATTO TRA MCLAUGHLIN E DIXON PRIMA DI PARTIRE! Due protagonisti subito fuori. 19.28 La griglia di partenza della Indy500: 83 RUN Robert Shwartzman Prema Racing 0 P 75 RUN Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan Racing 0 P 5 RUN Pato O’Ward Arrow McLaren 0 P 9 RUN Scott Dixon Chip Ganassi Racing 0 P 60 RUN Felix Rosenqvist Meyer Shank Racing 0 P 10 RUN Alex Palou Chip Ganassi Racing 0 P 4 RUN David Malukas A... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2025 in DIRETTA: McLaughlin a muro prima di partire! La gara parte

Alla 109ª Indianapolis 500 del 2025, Prema e Schwartzman si sono qualificati in pole. Palou e O Ward ambiscono a vittoria, mentre Penske cerca il successo.

Benvenuti alla diretta della 109ma edizione delle 500 Miglia di Indianapolis! Prema e Schwartzman partiranno dalla pole position, pronti a dare il via a questa storica gara.

Segui in diretta la storica 500 Miglia di Indianapolis 2025, con Prema e Shwartzman in pole position! L'attesa è palpabile per la green flag, mentre il team #17 della NTT IndyCar Series è pronto a fronteggiare eventuali imprevisti meteorologici, come già accaduto nel 2024.

Diretta 500 Miglia Indianapolis 2025/ Streaming video tv: chi vince nell’ovale? (oggi 25 maggio)

500 Miglia di Indianapolis 2025 oggi: orario, dove vederla in tv e streaming

