LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2025 in DIRETTA | Malukas e Daly protagonisti Larson out

La 500 Miglia di Indianapolis 2025 entra nel vivo con un duello avvincente tra Malukas e Daly, mentre l'idolo locale cerca di guadagnare terreno su DeFrancesco, attualmente leader. Palou e Ferrucci seguono da vicino, rendendo la gara sempre più emozionante. Segui la diretta per non perderti neanche un momento di questa storica corsa! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 120° giro200 Daly e Malukas si contendono il primato, Palou è terzo attualmente. 118° giro200 Daly, idolo locale, prova ad avvicinarsi a DeFrancesco che resta leader. Palou è sempre quarto con un piccolo margine su Santino Ferrucci. 115° giro200 Continua DeFrancesco a condurre le danze, risale PREMA con Callum Ilott in sesta posizione. 112° giro200 Malukas e Daly si contendono il primo posto virtuale alle spalle di DeFrancesco. Palou e Ferrucci seguono nell’ordine. 110° giro200 Ripartenza! Green flag. 109° giro200 Pronti per ripartire, mentre Kyle Larson prende l’elicottero e vola a Charlotte per la NASCAR Cup Series... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2025 in DIRETTA: Malukas e Daly protagonisti, Larson out

LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2025 in DIRETTA: PREMA e Shwartzman in pole. Palou ed O'Ward sognano, Penske insegue

Alla 109ª Indianapolis 500 del 2025, Prema e Schwartzman si sono qualificati in pole. Palou e O Ward ambiscono a vittoria, mentre Penske cerca il successo.

LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2025 in DIRETTA: PREMA e Shwartzman in pole. Tra poco il via

Benvenuti alla diretta della 109ma edizione delle 500 Miglia di Indianapolis! Prema e Schwartzman partiranno dalla pole position, pronti a dare il via a questa storica gara.

LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2025 in DIRETTA: attesa per la green flag. PREMA e Shwartzman in pole

Segui in diretta la storica 500 Miglia di Indianapolis 2025, con Prema e Shwartzman in pole position! L'attesa è palpabile per la green flag, mentre il team #17 della NTT IndyCar Series è pronto a fronteggiare eventuali imprevisti meteorologici, come già accaduto nel 2024.

LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2025 in DIRETTA: Sato leader, nuova caution per pioggia

Segnala oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 27° giro/200 Non si fermano Rossi, Rasmussen, Ed Carpenter e DeFrancesco. Le auto citate balzano nell'ordine in ...

Diretta 500 Miglia Indianapolis 2025/ Streaming video tv: chi vince nell'ovale? (oggi 25 maggio)

Secondo ilsussidiario.net: Diretta 500 Miglia Indianapolis 2025 streaming video tv, oggi 25 maggio: orario, risultato live e vincitore della celebre corsa automobilistica.

500 Miglia di Indianapolis 2025 oggi: orario, dove vederla in tv e streaming

oasport.it scrive: Appuntamento imperdibile quest'oggi con l'edizione 2025 della 500 Miglia di Indianapolis, prova valida per la NTT IndyCar Series. Manca sempre meno alla ...

