LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2025 in DIRETTA | Ericsson vs Palou per la vittoria? Attenzione a Malukas e O’Ward

Segui le emozioni delle 500 Miglia di Indianapolis 2025 in diretta! Ericcson e Palou si sfideranno per la vittoria, con Malukas e O'Ward pronti a dare battaglia. Sarà finalmente il giorno di gloria per Palou, che non ha mai trionfato nella storica corsa. Clicca qui per aggiornare la diretta e non perderti neanche un istante di questa indimenticabile gara!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -7 Lo spagnolo non ha mai vinto la Indy 500! Sarà la volta buona per il dominatore della stagione 2025? -9 Palou ha due auto davanti come accaduto precedentemente per Daly. -11 Palou ed Ericsson si contenderanno con ogni probabilità la vittoria insieme a Malukas. O’Ward guarda da vicino ed attenzione anche a Felix Rosenqvist (Shank Racing #60). -13 Deciso attacco su Ericsson per Palou. Malukas resta in terza posizione. -15 Ericsson cede il passo a Palou! Lo spagnolo si infila in curva 1 alla grande. Attenzione a Malukas -17 Ericsson è controllato a vista da Palou, lo spagnolo non passa appositamente l’ex volto di F1... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2025 in DIRETTA: Ericsson vs Palou per la vittoria? Attenzione a Malukas e O’Ward

