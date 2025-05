LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2025 in DIRETTA | Ericsson Palou e Malukas si giocano la vittoria O’Ward insegue da vicino

Siamo in diretta per la storica 500 Miglia di Indianapolis 2025! I protagonisti Ericsson, Palou e Malukas si sfidano in una gara avvincente, con Ward che tenta di scalare le posizioni. Aggiornamenti in tempo reale: Ericsson perde il primato a favore di Palou, mentre Malukas si prepara a sfruttare ogni opportunità. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e non perdere neanche un momento di questa emozionante corsa!

-15 Ericsson cede il passo a Palou! Lo spagnolo si infila in curva 1 alla grande. Attenzione a Malukas -17 Ericsson è controllato a vista da Palou, lo spagnolo non passa appositamente l'ex volto di F1. -19 Palou resta saldamente alle spalle di Ericsson, già vincitore della corsa automobilistica più antica al mondo. -21 Andretti beffa quindi Ganassi per ora, lotta tra due piloti europei in cima alla graduatoria. Malukas resta terzo. -23 Ericsson ancora al comando su Palou, attenzione allo scandinavo che ha già saputo imporsi a Indy. -25 Ericsson ritarda l'ultima sosta, il #28 di Andretti rientra in piena contesa per il successo! -27 O'Ward risale lentamente, attenzione al messicano di McLaren...

