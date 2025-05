LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2025 in DIRETTA | attesa per la green flag PREMA e Shwartzman in pole

Segui in diretta la storica 500 Miglia di Indianapolis 2025, con Prema e Shwartzman in pole position! L'attesa è palpabile per la green flag, mentre il team #17 della NTT IndyCar Series è pronto a fronteggiare eventuali imprevisti meteorologici, come già accaduto nel 2024. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA! Alle 18:40, la gara promette emozioni uniche e colpi di scena indimenticabili!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.40 A differenza del 2024 la proprietà di Larson è la NASCAR e non la Indy 500. In caso di ritardi dovuti al maltempo come dodici mesi fa o per altre ragioni, il #17 della NTT IndyCar Series è pronto per rinunciare per volare in North Carolina e disputare la competizione più lunga della Cup Series. Nel maggio 2024, Larson disputò tutta la Indy 500 e di conseguenza non arrivò in tempo per la gara di Charlotte, sospesa anticipatamente per pioggia. Il campione 2021 della categoria riservata alle stock car dovette chiedere uno specifico permesso alla NASCAR per partecipare ai Playoffs e perse i punti necessari per vincere la regular season a settembre... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2025 in DIRETTA: attesa per la green flag. PREMA e Shwartzman in pole

Articoli recenti che potrebbero piacerti

LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2025 in DIRETTA: PREMA e Shwartzman in pole. Palou ed O’Ward sognano, Penske insegue

Alla 109ª Indianapolis 500 del 2025, Prema e Schwartzman si sono qualificati in pole. Palou e O Ward ambiscono a vittoria, mentre Penske cerca il successo.

LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2025 in DIRETTA: PREMA e Shwartzman in pole. Tra poco il via

Benvenuti alla diretta della 109ma edizione delle 500 Miglia di Indianapolis! Prema e Schwartzman partiranno dalla pole position, pronti a dare il via a questa storica gara.

La Prema conquista la pole position nella 500 miglia di Indianapolis

Prema conquista la pole position nella 500 Miglia di Indianapolis, dimostrando ancora una volta la sua superiorità vincente su tutte le piste.

Approfondimenti da altre fonti

LIVE 500 Miglia di Indianapolis 2025 in DIRETTA: PREMA e Shwartzman in pole. Palou ed O’Ward sognano, Penske insegue

Secondo oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione Indy 500 - La storica pole di PREMA Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta ...

Diretta 500 Miglia Indianapolis 2025/ Streaming video tv: chi vince nell’ovale? (oggi 25 maggio)

Da ilsussidiario.net: Diretta 500 Miglia Indianapolis 2025 streaming video tv, oggi 25 maggio: orario, risultato live e vincitore della celebre corsa automobilistica.

500 Miglia di Indianapolis 2025 oggi: orario, dove vederla in tv e streaming

Come scrive oasport.it: Appuntamento imperdibile quest'oggi con l'edizione 2025 della 500 Miglia di Indianapolis, prova valida per la NTT IndyCar Series. Manca sempre meno alla ...

The 109th Indy 500 ?? | INDYCAR on FOX