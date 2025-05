Litoranea a rischio crollo a Torre Testa | pronto il progetto per il ripristino della carreggiata con i fondi del Cis

Cinque anni dopo il crollo della falesia sulla costa nord di Brindisi, che ha dimezzato la carreggiata tra Sbitri e Case Bianche, è pronto il progetto di ripristino della litoranea. I fondi del Cis saranno utilizzati per interventi di messa in sicurezza e restauro della strada, ormai a rischio ulteriori crolli. L'obiettivo è garantire sicurezza e fruibilità del tratto, con interventi di consolidamento e protezione della falesia.

Sono passati esattamente cinque anni da quando l?ennesimo crollo della falesia lungo la costa nord di Brindisi dimezzò la carreggiata della litoranea tra Sbitri e Case Bianche.

