Litorale Unilavoro PMI | stagione di bocce in volo tra alti e bassi sfuma la promozione

Il campionato di Bocce del Litorale Unilavoro PMI è stato vissuto con alti e bassi, sfumando la promozione in A2. L’obiettivo iniziale era raggiungere le final four, ma diversi eventi hanno influenzato negativamente la squadra. Antonio Bandoni, il ct, ha guidato la squadra fino alla fine, nonostante le difficoltà. La stagione si è conclusa senza la promozione, lasciando i protagonisti con emozioni contrastanti.

E’ stato un campionato vissuto con il fiato sospeso fino in fondo. L’obiettivo iniziale era la partecipazione alle final four per salire in A2, ma poi una serie di eventi ci ha condizionato negativamente. Antonio Bandoni (nella foto), il ct della squadra del Litorale Unilavoro PMI che ha concluso il campionato nazionale di Serie B, girone ovest, bocce in volo perdendo il treno della promozione nei playoff, traccia un bilancio della stagione appena finita. "Eppure eravamo partiti bene, avevamo vinto le prime due partite, in casa e in trasferta – continua Bandoni – ma la veloce scomparsa di Francesco Mussi, un giocatore esperto, uno dei nostri punti di forza, ha destabilizzato tutto l’ambiente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net