L’Italposa chiude il girone di andata con uno sweep sul campo del Collecchio

L'Italposa conclude il girone di andata con una convincente vittoria sul campo del Collecchio, completando così uno sweep importante. La classifica si distingue in due tronconi: cinque squadre in corsa per la post season e, a cinque vittorie di distanza, il gruppo che tenta di evitare la retrocessione. Forlì si trova al quarto posto, mantenendo viva la speranza di un'ottima seconda parte di stagione.

