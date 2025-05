L’ Italian excellences a Idrotherm 2000

Idrotherm 2000 ha ricevuto il premio "Italian excellences and friends" organizzato da Azimut Investimenti, riconoscendo il suo talento e l'innovazione costante. L'evento celebra l'eccellenza italiana, ed è ormai una tradizione per mettere in luce le aziende che rappresentano il meglio del settore. La premiazione sottolinea l'impegno di Idrotherm 2000 nel mantenere elevati standard di qualità e capacità di innovazione nel proprio campo.

Un premio all’ eccellenza e alla capacità di innovare costantemente. È questo il senso del premio “Italian excellences and friends” assegnato ad Idrotherm 2000, organizzato da Azimut Investimenti, una serata che è ormai una tradizione per parlare di eccellenza italiana. Il premio è stato consegnato alla azienda leader nella produzione di tubazioni in polietilene e polipropilene per la conduzione di acqua gas, telecomunicazioni, idrogeno (2 stabilimenti in provincia di Lucca uno a Mozzanica-Bergamo) rappresentata dalla presidente Laura Citti e da Giulia Sartini (Corporate Strategy Manager). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’"Italian excellences" a Idrotherm 2000

