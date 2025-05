L’Isola dei Famosi 2025 | sei ritiri record con Famao Brum Bragelli Giorgi e calo ascolti

L’Isola dei Famosi 2025 fa segnare un record negativo con sei ritiri nelle prime tre puntate, tra cui famosi come Brum Bragelli, Giorgi e Calo. Gli abbandoni massicci in soli 17 giorni sollevano dubbi sulla stabilità del reality. La stagione mostra un calo di ascolti e una situazione critica, mettendo in discussione il suo successo e la capacità di mantenere il pubblico.

La stagione 2025 di L'Isola dei Famosi ha già visto un numero significativo di abbandoni nelle sue prime tre puntate, facendo sorgere dubbi sulla sua solidità fin dall'avvio. In soli 17 giorni, la nuova edizione ha battuto un record negativo, con sei concorrenti costretti a lasciare l'isola. Una situazione che, in un contesto dove il

